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11:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Делегация Приморья во главе с губернатором края посетила КНДР

В северокорейской столице Олега Кожемяко встретил министр внешней экономики КНДР.

Источник: ЦТАК

Приморская делегация во главе с губернатором края Олегом Кожемяко минувшим днем, 11 декабря, прибыла в столицу КНДР — Пхеньян. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. В международном аэропорту северокорейской столицы приморскую делегацию встретил министр внешней экономики КНДР Джи Ген Су. Вместе с ним присутствовали временно исполняющий обязанности посла Российской Федерации в КНДР Владимир Топеха, работники профильных организаций.

В тот же день в честь визита гостей из Приморья состоялся банкет в гостинице «Коре».

Напомним, в сентябре этого года в край на бронепоезде приехал Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын. Приморье он покинул 17 сентября.

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