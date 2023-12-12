11:10 (мск), источник: Комсомольская правда
Делегация Приморья во главе с губернатором края посетила КНДР
В северокорейской столице Олега Кожемяко встретил министр внешней экономики КНДР.
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Приморская делегация во главе с губернатором края Олегом Кожемяко минувшим днем, 11 декабря, прибыла в столицу КНДР — Пхеньян. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. В международном аэропорту северокорейской столицы приморскую делегацию встретил министр внешней экономики КНДР Джи Ген Су. Вместе с ним присутствовали временно исполняющий обязанности посла Российской Федерации в КНДР Владимир Топеха, работники профильных организаций.
В тот же день в честь визита гостей из Приморья состоялся банкет в гостинице «Коре».
Напомним, в сентябре этого года в край на бронепоезде приехал Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын. Приморье он покинул 17 сентября.