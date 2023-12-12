Токаев рассказал, в какой обуви спасается от 30-градусных морозов в Астане

Раимбек Баталов отметил, что отечественные товаропроизводители в Казахстане пользуются колоссальным успехом. Особенно популярна национальная одежда.
«Еще одна интересная деталь. Сегодня была легкая промышленность очень хорошо представлена, и президент акцентировал внимание: “Вообще-то я в такой сильный мороз приехал в казахстанской обуви, а у тебя какая обувь?”, — спросил он. Мне было немножко стыдно: я имею казахстанскую обувь, но сегодня в итальянской», — рассказал глава НПП «Атамекен».
В целом, по его словам, глава государства очень патриотично подходит к выбору личных вещей и своим примером популяризирует отечественных товаропроизводителей.
«Это такой маленький, но очень важный нюанс», — подчеркнул Раимбек Баталов.