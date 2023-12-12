13:18 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Россия разрешила Беларуси заплатить по кредитам позднее
Власти республики взяли у российской стороны заемные средства в текущем году, но отдавать их начнут только в 2029.
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МИНСК, 12 дек — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительствами России и Беларуси, предусматривающее перенос платежей в погашение основного долга по кредитам, говорится в документе на официальном портале правовой информации.
В опубликованном тексте речь идет о заимствованиях, которые республика получила от российской стороны, начиная с апреля 2023 года и вплоть до конца текущего года.
Ранее заместитель главы министерства России Алексей Сазанов рассказал, что белорусская сторона просила о переносе платежей по основному долгу по госкредитам срочным с 16 апреля по 31 декабря 2023 года включительно на период с 2029 по 2034 год.
Помимо этого, базой для определения плавающей процентной ставки по заимствованиям (индикатор LIBOR) заменяется на ставку SOFR.