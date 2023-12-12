13:15 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Апелпалата Кишинева аннулировала решение КЧС о снятии партии «Шанс» с выборов
Апелпалата Кишинева аннулировала решение Комиссии по ЧС о снятии с выборов оппозиционной партии «Шанс».
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КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Апелляционная палата Кишинева аннулировала решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которым оппозиционная партия «Шанс» была отстранена от избирательной кампании по всеобщим местным выборам, об этом сообщают телеграм-каналы со ссылкой на вердикт инстанции.
Информацию подтвердил лидер «Шанса» Алексей Лунгу.
«Несколько минут назад было принято историческое решение для Республики Молдова! Апелляционный суд Кишинева отменил решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям № 92 от 3.11.2023, которым партия “Шанс была исключена из выборов! Этим решением мы продемонстрировали, что органы государственной власти действовали незаконно и злоупотребляли, нарушали фундаментальные права человека и право на свободные выборы. Уже сейчас очевидно, что местные выборы, прошедшие без участия партии “Шанс”, являются нерепрезентативными и нелегитимными”, — заявил Лунгу.
Он отметил, что партия собирается изучить мотивировочную часть решения и тщательно проанализировать ее с юридической точки зрения, после чего будут «объявлены дальнейшие шаги».
Комиссия по чрезвычайным ситуациям должна опубликовать соответствующее решение на сайте правительства. Вердикт Апелпалаты можно обжаловать в Высшей судебной палате в течение 72 часов.
Распоряжением Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) от 3 ноября 2023 года все кандидаты от политической партии «Шанс» были сняты со всеобщих местных выборов, назначенных на 5 ноября. Избирательные комиссии обязали проставить во всех бюллетенях напротив имен кандидатов от политформирования штамп Retras («Выбыл»).