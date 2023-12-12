22:26 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Марина Таубер обратилась к жителям города Бельцы
Мы будем детально рассказывать о каждом нашем начинании и инициативе что реализуем в городе.
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Дорогие наши бельчане!
Как я и обещала вчера, step by step, мы будем детально рассказывать о каждом нашем начинании и инициативе, которые мы объявили, несколько дней назад, что реализуем в Бельцах!
Рада сообщить вам, что после всех технических анализов и подготовок, а также дополнительного согласования деталей с примарией муниципия Бельцы, которую мы благодарим за оперативное сотрудничество и всестороннее содействие, мы приступаем к реализации первого нашего шага — установка праздничной иллюминации и украшение части города. Вместе с командой мы выбрали улицу Дечебал, и совсем скоро она, начиная от улицы Штефан чел Маре, будет ярко гореть радостными огоньками. Они помогут создать бельчанам настоящее предновогоднее настроение. Обо всех сюрпризах я не расскажу, иначе, какие тогда это будут сюрпризы, но дату, когда будет старт зимним праздникам на улице Дечебал, муниципия Бельцы, мы объявим совсем скоро!
От всей души благодарю Илана Мироновича за это красивый, светлый и теплый жест в адрес бельчан. Праздник должен быть везде и у всех, а мы еще раз доказываем, что наша команда всегда выполняет свои обещания!