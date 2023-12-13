Главное
Главные новости 13 декабря
09:20 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск

Локоть высказался о своем участии в следующих выборах мэра Новосибирска

Градоначальник прокомментировал возможность своего участия в выборах мэра Новосибирска.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал своё участие в следующих выборах главы города. По словам градоначальника, он не рассматривает варианты работы в новой схеме. Об этом он заявил в беседе с журналистом издания BFM-Новосибирск..

Анатолий Локоть отметил, что пока он не готов рассуждать по поводу возможности своего выдвижения на новый срок в выборах мэра Новосибирска..

«Я не готов рассуждать на эту тему, пока я не рассматриваю для себя каких-то вариантов работы в новой схеме. Избрана иная схема управления, которая требует, наверное, других людей, с другими взглядами», — прокомментировал мэр..

12 декабря мэр Анатолий Локоть во время интервью журналистам холдинга Сиб.фм Group подвел итоги 2023 года, рассказал о ремонте и строительстве дорог в Новосибирске, уборке улиц города от снега, а также о планах властей по расширению новосибирского метрополитена.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта