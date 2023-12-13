09:20 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск
Локоть высказался о своем участии в следующих выборах мэра Новосибирска
Градоначальник прокомментировал возможность своего участия в выборах мэра Новосибирска.
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал своё участие в следующих выборах главы города. По словам градоначальника, он не рассматривает варианты работы в новой схеме. Об этом он заявил в беседе с журналистом издания BFM-Новосибирск..
Анатолий Локоть отметил, что пока он не готов рассуждать по поводу возможности своего выдвижения на новый срок в выборах мэра Новосибирска..
«Я не готов рассуждать на эту тему, пока я не рассматриваю для себя каких-то вариантов работы в новой схеме. Избрана иная схема управления, которая требует, наверное, других людей, с другими взглядами», — прокомментировал мэр..
12 декабря мэр Анатолий Локоть во время интервью журналистам холдинга Сиб.фм Group подвел итоги 2023 года, рассказал о ремонте и строительстве дорог в Новосибирске, уборке улиц города от снега, а также о планах властей по расширению новосибирского метрополитена.