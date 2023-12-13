03:07 (мск), источник: Комсомольская правда
Пять добровольцев из Братска отправились в зону СВО
Их проводил мэр города.
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12 декабря пять добровольцев из Братска выехали на сборный пункт в Шелехов, чтобы заключить контракт с ВС России. Об этом сообщает мэр города Сергей Серебренников.
— Ребята настроены решительно. Говорят, что решение пойти служить в зону специальной военной операции было обдуманным. Они отправляются на помощь военным, которые уже находятся на передовой, — отмечает глава Братска.
Мужчинам сказали напутственные слова, вручили вещмешки со всем необходимым на первое время. Кроме того, мэр города подарил военнослужащим значок с гербом Братска. А священник помолился и вручил добровольцам иконки.