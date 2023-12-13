В РФ ведут разработку ударного подводного дрона с полезной нагрузкой до 5 кг

«В настоящее время ведется разработка ударного подводного дрона с четырьмя двигателями. Это будет подводный аппарат с полезной нагрузкой до 5 кг, а также дальностью работы до 1 км. К этапу испытаний планируется перейти в феврале», — заявил собеседник агентства.
Он сообщил, что новый аппарат планируется применять в ходе спецоперации на Украине. «Еще одно применение аппарата — доставка всевозможной полезной нагрузки. Сегодня военнослужащие стоят возле Днепра, соответственно, им нужна техника, которая способна поражать цели врага, ударный подводный дрон», — подчеркнул разработчик.
По его словам, также подводный дрон будет использоваться в ходе операций по разминированию. «В первую очередь, речь идет о мониторинге гидротехнических сооружений на глубинах до 30 м. Соответственно, если приходит сообщение о заминированной опоре моста, не нужно вызывать группу водолазов, для этого будет использоваться погружной дрон», — отметил собеседник ТАСС.