Блинкен рассказал, что входит в пакет военной помощи для Украины на $200 млн

В заявлении говорится, что в пакет войдут также 155-мм и 105-мм боеприпасы, высокоскоростные ракеты для борьбы с РЛС, боеприпасы для стрелкового оружия, комплекс средств поражения, а также барьеры HESCO.
«Если Конгресс не примет меры по предоставлению дополнительной помощи, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, которые мы сможем предоставить Украине», — говорится в сообщении Энтони Блинкена. Об этом же заявлялось и при анонсировании предыдущего пакета помощи в размере $175 млн.
Сегодня, 13 октября, Президент США Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме объявил о выделении Украине пакета помощи на $200 млн. В настоящее время между Белым домом Сенатом идет дискуссия о финансировании новых пакетов помощи Украине. Американское правительство не раз заявляло, что у него заканчиваются выделенные на это деньги. В ходе обсуждений республиканцы настаивают, что без средств на усиление мер безопасности на границе с Мексикой они не одобрят дальнейшее финансирование Украины.