05:37 (мск), источник: Комсомольская правда
Четыре года назад Игорь Кобзев стал губернатором Иркутской области
В. В. Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора.
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Прошло четыре года с момента, когда президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Кобзева временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области. Об этом сообщил глава региона в своем телеграм-канале.
— Четыре года пролетели как один день. За это время многое произошло. Мы вместе с вами устраняли последствия паводков, строили Суворовское училище, боролись с ковидом, очищали промплощадки в Усолье-Сибирском и Байкальске, — отметил Игорь Кобзев.
Губернатор утверждает, что его работа невозможна без поездок по районам региона, который, по его словам, стал второй родиной. Кроме того, губернатор поблагодарил жителей Приангарья за поддержку и доверие.