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Спецоперация на Украине
05:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Четыре года назад Игорь Кобзев стал губернатором Иркутской области

В. В. Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора.

Источник: Комсомольская правда

Прошло четыре года с момента, когда президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Кобзева временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области. Об этом сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

— Четыре года пролетели как один день. За это время многое произошло. Мы вместе с вами устраняли последствия паводков, строили Суворовское училище, боролись с ковидом, очищали промплощадки в Усолье-Сибирском и Байкальске, — отметил Игорь Кобзев.

Губернатор утверждает, что его работа невозможна без поездок по районам региона, который, по его словам, стал второй родиной. Кроме того, губернатор поблагодарил жителей Приангарья за поддержку и доверие.

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