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09:10 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Все правоохранительные органы и службы социальной инфраструктуры перейдут на круглосуточный режим работы — президент

Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, на котором обсужден ход выполнения задач по устойчивому проведению зимнего сезона.

Источник: president.uz

12 декабря под председательством Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, во время которого главе государства доложили о проделанной работе. В частности, было отмечено, что в короткие сроки введены в эксплуатацию мощности на 675 мегаватт, а до конца года будут запущены 7 станций на 2,2 тысячи мегаватт. Кроме того, обновлено 100 подстанций, 11,5 тысячи трансформаторов и 34 тысячи километров электросетей. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отдельно затронута ситуация в городе Ташкенте, где высоки плотность населения и потребление электроэнергии. Было отмечено, что в столице построены 2 новые подстанции общей мощностью 286 мегаватт. Обновлено 228 трансформаторов, 1130 километров сетей. Проложено 260 км высоковольтных кабельных линий.

На совещании также обсуждены проблемы, наблюдаемые в энергосистеме некоторых регионов. Особое внимание президент уделил мнениям населения, высказываемым в социальных сетях.

Например, на газозаправочных станциях в Наманганской области случаются сбои в поставках топлива. В Балыкчинском, Пахтаабадском, Мархаматском и Андижанском районах из-за холодов обострились проблемы с электроснабжением. Поступают сообщения, что в Гузарском и Касбийском районах Кашкадарьинской области часто гаснет свет.

Руководителям предприятий электросетей и газоснабжения поручено подготовить аварийные бригады и обеспечить их круглосуточную работу, увеличить запас необходимых инструментов и материалов.

В ходе совещания было определено, что с 12 декабря все правоохранительные органы и службы социальной инфраструктуры будут переведены на круглосуточный режим работы.

На совещании также отмечалось, что в этом году запущена новая система поставок угля. В результате своевременных мер добыто 5 млн 900 тыс. тонн угля. Населению поставлено 930 тыс. тонн, еще 93 тыс. тонн — для социальной сферы.

Поручено обеспечить ежедневный контроль за поставками угля со складов в регионах населению и объектам социальной сферы, создать необходимый запас угля на объектах, где система отопления передана частным партнерам.

На совещании особое внимание было уделено вопросам создания благоприятных условий для празднования Нового года.

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