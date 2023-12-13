Главное
Главные новости 13 декабря
10:31 (мск), источник: Ura.ru

Махонин выбрал победителей конкурса «Лидер Пермского края»

Пермская краевая комиссия конкурса «Лидеры Пермского края» во главе с губернатором региона Дмитрием Махониным определила победителей. Лучшие проекты были выбраны в каждой из 17 номинаций, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края.

«Мы видим большой интерес к конкурсу со стороны прикамцев: число заявок выросло почти в два раза. В этом году победители будут объявлены в 17 номинациях, в том числе в двух новых — “Культура” и “Экология”», — сообщается на сайте. Победившие команды будут участвовать в церемонии награждения в Органном зале в Перми 15 ноября. Конкурсантам вручат памятные знаки отличия с гербом региона, а также дадут право использовать изображение награды на фасаде и своей продукции.

Региональный конкурс был инициирован Махониным. «Лидеры Пермского края» создан для того, чтобы выявить амбициозные проекты пермских бизнесменов и компаний. В этом году участники могли попытать свои силы в 16 направлениях, в том числе промышленности, спорте, здравоохранении, образовании, малом бизнесе в сфере торговли и услуг, энергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве, агрокомплексе, IT и телекоммуникации, социальной и общественной деятельности, в сфере дорог и транспорта, туризме, строительстве, молодежной политике, экологии и культуре. Всего было подано 237 заявок, 48 из них прошли в финал. Проигравшие участники смогут снова принять участие в новом сезоне конкурса в 2024 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Киеве сообщили о пострадавших после ночного обстрела
Пугачева переедет с семьей в Лондон
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта