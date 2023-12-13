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11:53 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Мирзиёев посетил махалли Ташкента и проверил готовность объектов к зиме

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Накануне, когда столбик термометра резко опустился и ударили морозы, Шавкат Мирзиёев посетил махалли столицы, чтобы проверить готовность городских служб к зиме, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу президента.

Источник: Podrobno.uz

В частности, президент посетил теплоцентраль предприятия «Тошкент иссиклик маркази» в Учтепинском районе. Объект был построен в 1969 году и находился в плачевном состоянии. Здесь ни разу не делали капитальный ремонт, котельные и сети устарели, а из-за резкого похолодания прошлой зимой возникли серьезные перебои в производстве тепла. В прошлом году президент поручил отремонтировать котельные и повысить устойчивость теплосетей.

Теперь котельные комплекса общей мощностью 700 Гкал обеспечивают теплом более тысячи многоквартирных домов и около 400 социальных учреждений.

Здесь построены мазутное хозяйство и хранилища, два котла приспособлены для работы в смешанном режиме — на газе и мазуте, котельная и сети работают стабильно даже при низких температурах. Благодаря дополнительной изоляции труб уменьшились теплопотери.

В беседе с руководством Ташкента и Учтепы Шавкат Мирзиёев отметил необходимость наладить эффективную работу новой системы «махаллинской семерки», задача которой — решать социальные вопросы населения непосредственно на месте.

Президент подчеркнул, что меры по подготовке к зиме должны найти реальное отражение в жизни людей, и актуальная задача сейчас — оперативное решение возникающих проблем в теплоцентралях и сетях для сохранения тепла.

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Мирзиёев посетил махалли Ташкента и проверил готовность объектов к зиме
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