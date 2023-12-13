Мирзиёев посетил махалли Ташкента и проверил готовность объектов к зиме

В частности, президент посетил теплоцентраль предприятия «Тошкент иссиклик маркази» в Учтепинском районе. Объект был построен в 1969 году и находился в плачевном состоянии. Здесь ни разу не делали капитальный ремонт, котельные и сети устарели, а из-за резкого похолодания прошлой зимой возникли серьезные перебои в производстве тепла. В прошлом году президент поручил отремонтировать котельные и повысить устойчивость теплосетей.
Теперь котельные комплекса общей мощностью 700 Гкал обеспечивают теплом более тысячи многоквартирных домов и около 400 социальных учреждений.
Здесь построены мазутное хозяйство и хранилища, два котла приспособлены для работы в смешанном режиме — на газе и мазуте, котельная и сети работают стабильно даже при низких температурах. Благодаря дополнительной изоляции труб уменьшились теплопотери.
В беседе с руководством Ташкента и Учтепы Шавкат Мирзиёев отметил необходимость наладить эффективную работу новой системы «махаллинской семерки», задача которой — решать социальные вопросы населения непосредственно на месте.
Президент подчеркнул, что меры по подготовке к зиме должны найти реальное отражение в жизни людей, и актуальная задача сейчас — оперативное решение возникающих проблем в теплоцентралях и сетях для сохранения тепла.