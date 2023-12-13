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12:30 (мск), источник: РИА Новости

Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода пока не планируют открывать

Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода пока остаются закрытыми.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 13 дек — РИА Новости. Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода остаются закрытыми, сообщила РИА Новости представитель пресс-служб аэропортов Анастасия Голодова.

Ранее пресс-служба администрация Краснодарского края сообщила РИА Новости, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря.

«Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода остаются закрытыми, об их открытии информации на данный момент нет», — сообщила Голодова.

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