12:30 (мск), источник: РИА Новости
Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода пока не планируют открывать
Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода пока остаются закрытыми.
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ВОЛГОГРАД, 13 дек — РИА Новости. Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода остаются закрытыми, сообщила РИА Новости представитель пресс-служб аэропортов Анастасия Голодова.
Ранее пресс-служба администрация Краснодарского края сообщила РИА Новости, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря.
«Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода остаются закрытыми, об их открытии информации на данный момент нет», — сообщила Голодова.