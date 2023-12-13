13:13 (мск), источник: Комсомольская правда
Нижегородец Владислав Егоров стал депутатом Государственной Думы
Он сменит досрочно сложившего полномочия Владимира Блоцкого.
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Заместитель Председателя Заксобрания Нижегородской области Владислав Егоров стал депутатом Государственной Думы восьмого созыва. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии РФ.
Отмечается, что вакантный мандат депутата Госдумы был передан Владиславу Егорову в связи с досрочным прекращением полномочий Владимира Блоцкого.
Напомним, с декабря 2007 года Владислав Егоров возглавляет фракцию КПРФ. В 2011 году он был избран заместителем Председателя ЗСНО. А в июне 2015 года — первым секретарем Комитета Нижегородского Регионального отделения КПРФ.
Кроме того, в июле 2023 года НРО КПРФ выдвинуло кандидатуру Владислава Егорова на губернаторские выборы, где он набрал 9,67 процента голосов.