Глава КГБ заявил, что в Польше готовят теракты в Белоруссии

«На территории Польши в настоящее время семь так называемых хоругвей готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории. Наиболее агрессивная хоругвь тренируется в Белостоке на улице кардинала Вышинского, 6а. Ей руководит наш гражданин Асадулаев 1991 года рождения, который когда-то обучался в Военной академии и убежал за границу. Он прячется под псевдонимом “Шляхтич”. Это одна из наиболее агрессивных структур», — приводит слова Тертеля Sputnik Беларусь.
По его словам, известны имена сотрудников польских спецслужб, которые курируют деятельность этих хоругвей. «Мы считаем, что это недопустимо. Мы такую практику не используем и не считаем, что это хорошо. Украинские, польские, прибалтийские коллеги должны смотреть, чтобы это оружие не повернулось против них», — отметил он.
Как сообщил глава КГБ, неоднократно была получена информация, что «эта публика хотела бы совершить провокации с применением методов 1939 года». «Мы помним, с чего начиналась Вторая мировая война — с провокации немцев с использованием польской формы одежды», — сказал он.
Тертель предупредил польских, украинских и прибалтийских коллег, что это оружие, не поддающееся контролю, которое может быть повернуто против кураторов.
«Это было неоднократно. Мы знаем ситуацию с ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в РФ — ред.) и историю их взаимоотношений с американскими спецслужбами. И наши иностранные коллеги могут добиться таких же отрицательных результатов для себя», — сказал он.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.