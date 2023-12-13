17:07 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
Назарбаев: «Мы близки к ядерной катастрофе как никогда»
На пленарном заседании Astana Club выступил первый президент Казахстана Н. Назарбаев, передает ИА «NewTimes.kz».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В столице Казахстана прошло VII заседание Astana Club, посвященное теме «Новая формула мира: на пороге трансформации». Эксперты обсудили ситуацию в мировой экономике, динамику развития стран региона Центральной Азии, а также рассмотрели возможности разрешения военных конфликтов.
На пленарном заседании Astana Club традиционно принял участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он озвучил главные причины формирования новой геополитической реальности, в их числе — рост силового противостояния в международных отношениях и ослабление сотрудничества в ядерной сфере.
«Мы близки к ядерной катастрофе как никогда. Подобный регресс меня особо волнует, так как наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения. Без политической воли на глобальном уровне достигнуть ощутимого прогресса в этой сфере практически невозможно», — заявил первый президент Казахстана.
В нынешнем году в работе Astana Club приняли участие более 40 спикеров из США, Китая, России, Испании, Бельгии, Индии, Турции, Южной Кореи, Великобритании и других.
Спикерами VII заседания «Астана клуба» выступили такие известные международные политические деятели и эксперты, как Данило Тюрк, Вук Еремич, Урбан Руснак, Чон Рэ Квон, Йоханнес Линн, Бруно Масаеш, Ариэль Коэн, Джеймс Линдси, Эдвард Люттвак, Эван Фейгенбаум, Майкл Пиллсбери, Чжао Хуашэн, Ник Гоуинг, Пепе Эскобар и др.