17:26 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Красный Крест готов принять от белорусов дроны
С сентября текущего года в Беларуси указом президента фактически запрещено использование гражданских беспилотников.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МИНСК, 13 дек — Sputnik. Белорусский Красный Крест готов принять от населения беспилотники в качестве пожертвования, заявила пресс-служба организации.
«Наша команда готова принять от населения в качестве пожертвования БПЛА для их дальнейшей эксплуатации при реагировании на чрезвычайные ситуации», — говорится в сообщении БКК в Telegram.
Там отмечено, что сотрудники Белорусского Красного Креста часто используют беспилотные летательные аппараты в своей деятельности. В частности, дроны могут быть полезны при поиске потерявшихся в лесах людей и в условиях неблагоприятных природных явлений.
На нужды силового блока
Напомним, с ноября белорусы имеют возможность передать свои коптеры военнослужащим вооруженных сил и других воинских формирований. Передачей дронов в войска занимается волонтерская инициатива «Крылья». За почти месяц работы организации в адрес военных поступило уже более 70 БПЛА.
Беспилотники под запретом
В сентябре 2023 года был опубликован указ президента Беларуси № 297 «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов». Согласно документу, физическим лицам запрещено использовать дроны, изготавливать, ввозить на территорию республики.
При этом иметь в собственности беспилотники и покупать-продавать можно будет до 25 марта 2024-го.
Запрет не распространяется на организации и бизнесменов, которые занимаются предпринимательской и профессиональной деятельностью. Чтобы ввезти дроны в республику и использовать по назначению, таким организациям и ИП необходимо получить разрешение в Департаменте по авиации.