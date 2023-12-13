Кадыров предсказал, когда закончится СВО. И заявил об особой задаче от Путина

Кадыров считает, что окончания СВО можно ожидать в июне или июле следующего года. Глава республики также подчеркнул, что, если бы он самостоятельно принимал решения, конфликт завершился бы за три месяца.
«Мы видим, как ведет себя Израиль [в рамках военных операций в секторе Газа], а у нас задача максимально не разрушить города, вести переговоры с теми, кто хочет сдаться», — подчеркнул глава Чечни. Кадыров также отметил, что в противном случае российские военные давно бы взяли Киев.
По словам руководителя региона, верховный главнокомандующий назвал главную задачу — максимально не разрушать города и не дать западным странам попасть на территорию России и навязывать свои условия.
Глава Чечни в феврале 2023-го заявлял, что, по его мнению, СВО завершится до конца года. Такой прогноз он давал в интервью министру региона по внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву. По словам Кадырова, у противников России нет иного выхода, кроме как вернуться к ведению дел с Москвой.
«До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией», — полагал Кадыров.
Незадолго до этого он предложил Украине свои условия завершения конфликта. В их числе признание Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма и Севастополя частью России. Кроме того, Кадыров заявлял, что для урегулирования ситуации нужно выдать всех «фашистских преступников и шайтанов, ответственных за зверства над русскоязычным населением» или провести над ними официальный суд и избрать меру пресечения.