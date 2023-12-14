Губернатор Беглов разрешил петербуржцам писать ему письма «ВКонтакте»

В сообщении от имени господина Беглова отмечается, что глава города ранее был вынужден закрыть страницу для приема писем «по техническим причинам». В настоящий момент работа сервиса восстановлена, уточняется в посте. «И вы снова можете направлять вопросы и пожелания мне в личку», — написано на страничке губернатора.
Кроме этого от лица Александра Беглова на странице подчеркивается, что он «не оставит без внимания ни одно из сообщений», которые получил ранее, и вместе с Центром управления регионом обработает их вручную.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что действующий губернатор Петербурга Александр Беглов с большой вероятностью пойдет на переизбрание на новый срок. Выборы главы региона должны состояться в сентябре следующего года.