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08:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Губернатор Беглов разрешил петербуржцам писать ему письма «ВКонтакте»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов разрешил пользователям и подписчикам его страницы направлять ему личные сообщения «ВКонтакте». Соответствующий пост появился в его аккаунте в соцсети накануне вечером, 13 декабря.

Источник: Коммерсантъ

В сообщении от имени господина Беглова отмечается, что глава города ранее был вынужден закрыть страницу для приема писем «по техническим причинам». В настоящий момент работа сервиса восстановлена, уточняется в посте. «И вы снова можете направлять вопросы и пожелания мне в личку», — написано на страничке губернатора.

Кроме этого от лица Александра Беглова на странице подчеркивается, что он «не оставит без внимания ни одно из сообщений», которые получил ранее, и вместе с Центром управления регионом обработает их вручную.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что действующий губернатор Петербурга Александр Беглов с большой вероятностью пойдет на переизбрание на новый срок. Выборы главы региона должны состояться в сентябре следующего года.

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