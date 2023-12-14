09:31 (мск), источник: dostup1.ru
Текслер дал указания чиновникам и экстренным службам по безопасному Новому году
Губернатор: С 30 декабря переводим в режим усиленного несения службы силы обеспечения безопасности и правопорядка.
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Губернатор Алексей Текслер провел итоговое в 2023 году заседание антитеррористической комиссии Челябинской области — его участники обсудили вопросы обеспечения безопасности в дни новогодних и рождественских праздников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Наша главная задача — чтобы этот период прошел спокойно, без происшествий. С 30 декабря переводим в режим усиленного несения службы силы обеспечения безопасности и правопорядка. Это касается и наших областных учреждений экстренного реагирования, и муниципальных».
Он подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить социальным и культурным учреждениям, которые организуют детские праздничные мероприятия. Их необходимо проверить на соблюдение требований пожарной безопасности и антитеррористической защиты.
Губернатор также поручил уделить внимание семьям, находящимся на учете, провести поквартирный и подомовой обход, проверить пожарные извещатели. «Обходы должны быть регулярные, в течение всех праздников», — добавил он.
Как подчеркнул Алексей Текслер, в новогодние праздники, по прогнозу синоптиков, ожидаются снегопады. Он поручил заранее спланировать силы и средства на уборку улично-дорожной сети.