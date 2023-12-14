В Москве началась прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вечером 13 декабря Путин провел несколько совещаний и изучил темы вопросов от россиян. Президент изучил тематические блоки, выяснил основные акценты и обсудил их с министрами и главами ведомств, а также экономическими помощниками.
Россиян волнует сложная международная обстановка и вопросы о спецоперации на Украине, отметил Песков.
Ведущими на прямой линии будут журналист ВГТРК Павел Зарубин и ведущая «Первого канал» Екатерина Березовская, они уже заняли свои места за столом.
Передать вопрос президенту можно по номеру телефона 8−800−200−40−40 или отправив СМС на номер 04040. Также обращения принимаются на сайте moskva-putinu.ru, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» в группах «Итоги года с Владимиром Путиным».
Прямая линия пройдет в совмещенном формате с итоговой пресс-конференцией для журналистов и продлится около трех часов.