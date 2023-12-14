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Итоги года с президентом
12:13 (мск), источник: Ведомости

В Москве началась прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина

В Гостином дворе началась прямая линия президента России Владимира Путина. Студия оборудована 20 камерами и 18 экранами, все участники зашли в зал. Вопросы продолжают поступать, сейчас уже более 2,5 млн.

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По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вечером 13 декабря Путин провел несколько совещаний и изучил темы вопросов от россиян. Президент изучил тематические блоки, выяснил основные акценты и обсудил их с министрами и главами ведомств, а также экономическими помощниками.

Россиян волнует сложная международная обстановка и вопросы о спецоперации на Украине, отметил Песков.

Ведущими на прямой линии будут журналист ВГТРК Павел Зарубин и ведущая «Первого канал» Екатерина Березовская, они уже заняли свои места за столом.

Передать вопрос президенту можно по номеру телефона 8−800−200−40−40 или отправив СМС на номер 04040. Также обращения принимаются на сайте moskva-putinu.ru, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» в группах «Итоги года с Владимиром Путиным».

Прямая линия пройдет в совмещенном формате с итоговой пресс-конференцией для журналистов и продлится около трех часов.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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 Прямая линия и пресс-конференция Путина: онлайн-трансляция
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