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Итоги года с президентом
12:15 (мск), источник: RT на русском

Путин назвал главной задачей укрепление суверенитета России

Российский президент Владимир Путин заявил, что главной задачей является укрепление суверенитета России.

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Об этом Путин сказал, отвечая на вопрос.

Президент напомнил, что для такой страны как Россия существование без суверенитета невозможно, её просто не будет, во всяком случае в том виде, в котором она сегодня существует.

«Поэтому главное — это укрепление суверенитета», — отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что начались «Итоги года с Владимиром Путиным», в рамках мероприятия объединены пресс-конференция и прямая линия.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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