12:15 (мск), источник: RT на русском
Путин назвал главной задачей укрепление суверенитета России
Российский президент Владимир Путин заявил, что главной задачей является укрепление суверенитета России.
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Об этом Путин сказал, отвечая на вопрос.
Президент напомнил, что для такой страны как Россия существование без суверенитета невозможно, её просто не будет, во всяком случае в том виде, в котором она сегодня существует.
«Поэтому главное — это укрепление суверенитета», — отметил глава государства.
Ранее сообщалось, что начались «Итоги года с Владимиром Путиным», в рамках мероприятия объединены пресс-конференция и прямая линия.