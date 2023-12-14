12:44 (мск), источник: АиФ Волгоград
Мобилизация не коснется волгоградцев, в ней нет необходимости, заявил Путин
Ежедневно 1,5 тысячи российских мужчин поступают на службу в ВС РФ, 486 тысяч набраны с начала 2023 года на контрактной основе.
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Глава государства Владимир Путин заявил, что новой мобилизации не будет — в ней нет никакой необходимости.
Ежедневно полторы тысячи российских мужчин поступают на службу в Вооруженные силы России, 486 тысяч человек — набраны в российскую армию с начала 2023 года на контрактной основе. Зачем в таких условиях нам мобилизация, подтвердил президент.
В то же время глава государства отметил, что мобилизованные отлично воюют, 14 из них получили звания Героев России.