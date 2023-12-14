Главное
Итоги года с президентом
12:44 (мск), источник: АиФ Волгоград

Мобилизация не коснется волгоградцев, в ней нет необходимости, заявил Путин

Ежедневно 1,5 тысячи российских мужчин поступают на службу в ВС РФ, 486 тысяч набраны с начала 2023 года на контрактной основе.

Источник: РИА "Новости"

Глава государства Владимир Путин заявил, что новой мобилизации не будет — в ней нет никакой необходимости.

Ежедневно полторы тысячи российских мужчин поступают на службу в Вооруженные силы России, 486 тысяч человек — набраны в российскую армию с начала 2023 года на контрактной основе. Зачем в таких условиях нам мобилизация, подтвердил президент.

В то же время глава государства отметил, что мобилизованные отлично воюют, 14 из них получили звания Героев России.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Несмотря на COVID-19. Олимпийская чемпионка Караваева - об Играх в Токио
Заработал 12 млн руб. Ставрополец поставлял опасных пиявок в санатории?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир