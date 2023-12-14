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12:56 (мск), источник: ТАСС

Путин: РФ готова выстраивать отношения с США, это важная и нужная страна

Президент также сообщил, что Россия со своей стороны готова к восстановлению отношений.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Москва готова выстраивать отношения с Вашингтоном, США — это важная и нужная страна. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

«Что касается, Соединенных Штатов. Мы и с ними готовы выстраивать отношения. Мы считаем, что США — важная и нужная страна», — указал глава государства, комментируя перспективы нормализации двустороннего диалога.

Фундаментальных условий для восстановления отношений РФ и США пока нет, они сначала должны начать уважать других, заявил Владимир Путин.

Президент также сообщил, что Россия со своей стороны готова к восстановлению отношений к США.

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Источник трансляции: ТАСС
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