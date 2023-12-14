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Итоги года с президентом
12:57 (мск), источник: ИА Башинформ

Владимир Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации

Владимир Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации.

Источник: Башинформ

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции по итогам 2023 года сообщил о том, что мобилизованные российские военные отлично воюют, подчеркнув, что за время СВО среди них уже есть 14 Героев России. Он отметил, что сейчас проходит большая кампания по привлечению добровольцев и их поток не иссякает.

Глава государства подчеркнул, что поток добровольцев в российскую армию идет большой. Ежедневно в ряды ВС РФ вступают до полторы тысячи человек.

«На вчерашний вечер мне доложили: набрано 486 тысяч военнослужащих на добровольной основе. До конца года будет набрано под полмиллиона человек, поэтому необходимости в мобилизации нет».

отметил Владимир Путин

Он также добавил, что все добровольцы и контрактники должны быть поставлены в одинаковые условия и получать одинаковую поддержку со стороны государства.

Ранее «Башинформ» сообщал, что из Уфы в зону СВО после отпуска отправилась большая группа мобилизованных.

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