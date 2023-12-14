12:57 (мск), источник: ИА Башинформ
Владимир Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации
Владимир Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции по итогам 2023 года сообщил о том, что мобилизованные российские военные отлично воюют, подчеркнув, что за время СВО среди них уже есть 14 Героев России. Он отметил, что сейчас проходит большая кампания по привлечению добровольцев и их поток не иссякает.
Глава государства подчеркнул, что поток добровольцев в российскую армию идет большой. Ежедневно в ряды ВС РФ вступают до полторы тысячи человек.
«На вчерашний вечер мне доложили: набрано 486 тысяч военнослужащих на добровольной основе. До конца года будет набрано под полмиллиона человек, поэтому необходимости в мобилизации нет».
Он также добавил, что все добровольцы и контрактники должны быть поставлены в одинаковые условия и получать одинаковую поддержку со стороны государства.
Ранее «Башинформ» сообщал, что из Уфы в зону СВО после отпуска отправилась большая группа мобилизованных.