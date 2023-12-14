13:06 (мск), источник: РБК
Путин оценил обстановку в зоне военной операции
По всей линии боестолкновения на Украине российские войска улучшают свое положение, заявил Владимир Путин в ходе подведения итогов года.
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«Практически по всей линии соприкосновения, скажем скромно, наши силы улучшают свое положение. Почти все находятся в активной стадии действий», — сказал он.
Президент подчеркнул, что ВСУ несут чувствительные потери, он назвал это глупым и безответственным со стороны политического руководства Украины. Глава государства заявил, что перед Киевом стоит задача «любой ценой» показать какой-либо успех ВСУ «в рамках так называемого контрнаступления».