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Итоги года с президентом
13:06 (мск), источник: РБК

Путин оценил обстановку в зоне военной операции

По всей линии боестолкновения на Украине российские войска улучшают свое положение, заявил Владимир Путин в ходе подведения итогов года.

Источник: РИА "Новости"

«Практически по всей линии соприкосновения, скажем скромно, наши силы улучшают свое положение. Почти все находятся в активной стадии действий», — сказал он.

Президент подчеркнул, что ВСУ несут чувствительные потери, он назвал это глупым и безответственным со стороны политического руководства Украины. Глава государства заявил, что перед Киевом стоит задача «любой ценой» показать какой-либо успех ВСУ «в рамках так называемого контрнаступления».

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Источник трансляции: ТАСС
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