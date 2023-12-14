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Итоги года с президентом
13:10 (мск), источник: АиФ Крым

Владимир Путин ответил на вопрос крымского корреспондента

Владмир Путин в ответ на вопрос бывшего крымского корреспондента, а сейчас военкора «России 1» Николая Долгачева. Он спросил о плацдарме ВСУ в районе Крынок.

Источник: AFP 2023

Президент назвал глупым и безответственным решение руководства Украины бездумно отправлять личный состав под Крынки.

«Но это их дело. Так скажу, нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав. К сожалению, такова логика вооружённой борьбы»., — отметил президент.

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