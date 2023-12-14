Свыше триллиона рублей ежегодно будет выделяться на развитие новых регионов — Путин

«В федеральном бюджете предусмотрено свыше триллиона рублей ежегодно на развитие этих регионов и вхождение постепенно в экономическую социальную жизнь России. У нас установились также побратимские отношения между этими регионами и другими регионами Российской Федерации. Они уже вложили под 140, в районе 150 миллиардов рублей», — сказал глава государства в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Кроме того, по его словам, российские регионы планируют вложения в новые субъекты еще примерно на 100 миллиардов рублей.
Между тем Путин сообщил, что новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 миллиардов рублей. «Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние, конечно, там еще очень многое нужно будет сделать», — пояснил он.
При этом глава государства отметил, что ситуация в новых регионах была не настолько хороша, как в других субъектах страны. «Связано это с тем, что почему-то, также, как и в Крыму, не уделяли киевские бывшие власти должного внимания этим регионам», — подчеркнул Путин.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — объединённый формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента.
Сбор вопросов главе государства был объявлен две недели назад: любой желающий мог обратиться к президенту посредством видео, сообщения, звонка или письма. Свой вопрос можно задать до конца трансляции, позвонив по бесплатному номеру 8−800−200−40−40 или отправив SMS на номер 04040, можно также воспользоваться формой на сайте moskva-putinu.ru. или через специальное приложение. Накануне «Итогов года» общее количество обращений почти достигло двух миллионов.
В этом году Путин напрямую отвечает на вопросы граждан и журналистов в 20-ый раз.