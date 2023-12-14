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13:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Школьники из Крыма просят Владимира Путина отремонтировать спортзал

Школьники из крымского села Солнечная долина записали видеообращение к Владимиру Путину. Они просят президента РФ отремонтировать спортзал.

Источник: РИА "Новости"

Юные спортсмены заявили, что ремонт в здании не проводился 40 лет. На показанных кадрах видно разрушенные стены и полы.

«Мы из федерального уровня поможем. Точечно эту проблему решим», — ответил школьникам президент.

Владимир Путин также подчеркнул, что нужно развивать спорт. Он напомнил, что в прошлые годы регионам выделяли 1,7 млрд руб. на развитие спорта. Сейчас помощь гораздо меньше. По мнению главы государства, «к этому нужно вернуться».

Татьяна Ручкина.

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