13:30 (мск), источник: Коммерсантъ
Школьники из Крыма просят Владимира Путина отремонтировать спортзал
Школьники из крымского села Солнечная долина записали видеообращение к Владимиру Путину. Они просят президента РФ отремонтировать спортзал.
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Юные спортсмены заявили, что ремонт в здании не проводился 40 лет. На показанных кадрах видно разрушенные стены и полы.
«Мы из федерального уровня поможем. Точечно эту проблему решим», — ответил школьникам президент.
Владимир Путин также подчеркнул, что нужно развивать спорт. Он напомнил, что в прошлые годы регионам выделяли 1,7 млрд руб. на развитие спорта. Сейчас помощь гораздо меньше. По мнению главы государства, «к этому нужно вернуться».
Татьяна Ручкина.