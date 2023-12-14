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14:06 (мск), источник: RT на русском

Путин заявил, что переживать стресс ему помогает чувство долга

Президент России Владимир Путин заявил, что чувство долга ему помогает переживать стресс на фоне сложившейся международной обстановки.

Источник: РИА "Новости"

«Стресс и так далее, или что помогает переживать, когда нас атакуют, — чувство долга, без всякого пафоса могу сказать. За многие годы приучил себя к тому, что нужно стремиться к тому, чтобы выбирать самое главное и делать всё для достижения поставленных целей, не обращая внимания на всякую шелуху», — заявил Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что при этом надо, чтобы поле зрения было широким, и уверенно идти к своей цели, если ты уверен в том, что ты делаешь.

«А я уверен», — сказал президент.

Также Путин заявил, что отношения с США могут начать улучшаться, когда они будут уважать других.

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Источник трансляции: ТАСС
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