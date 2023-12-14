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14:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: президент Минниханов работает хорошо

«Татарстан развивается хорошо. Казань — один из наилучших примеров такого развития», — заявил президент РФ Владимир Путин на своей пресс-конференции сегодня, 14 декабря, отвечая на вопрос, почему Казань выбрали местом проведения в 2024 году саммита БРИКС.

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«Условия созданы хорошие. И прежний президент, и сегодняшний — Минниханов — работают хорошо. Мы видим результат».

отметил глава страны

Он отметил «уровень внутренней культуры народа, который вызывает уважение» и предположил, что «с этим связано уверенное развитие Татарстана, столицы Татарстана — города Казани».

По словам президента Путина, выбор Казани как места саммита БРИКС объясняется тем, что город находится «в хорошем состоянии, инфраструктура развита, Казань провела ряд крупных международных мероприятий — спортивных и общеполитических, естественным образом является центром притяжения».

Также он отметил, что Татарстан — многоконфессиональная, многонациональная республика. В регионе «выстроены отношения между конфессиями должным образом», он — «хороший пример для всей страны». «Вот с этим связан выбор Казани», — заключил Владимир Путин.

Ольга Кудрина, «Ъ-Казань».

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