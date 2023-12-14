Путин: президент Минниханов работает хорошо

Он отметил «уровень внутренней культуры народа, который вызывает уважение» и предположил, что «с этим связано уверенное развитие Татарстана, столицы Татарстана — города Казани».
По словам президента Путина, выбор Казани как места саммита БРИКС объясняется тем, что город находится «в хорошем состоянии, инфраструктура развита, Казань провела ряд крупных международных мероприятий — спортивных и общеполитических, естественным образом является центром притяжения».
Также он отметил, что Татарстан — многоконфессиональная, многонациональная республика. В регионе «выстроены отношения между конфессиями должным образом», он — «хороший пример для всей страны». «Вот с этим связан выбор Казани», — заключил Владимир Путин.
Ольга Кудрина, «Ъ-Казань».