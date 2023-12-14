Главное
Итоги года с президентом
16:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Министр здравоохранения выехал в Рефтинский после жалобы Путину

Евгений Куйвашев поручил областному министру здравоохранения Андрею Карлову отправиться в Рефтинский.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Свердловской области направил министра здравоохранения в Рефтинский после вопроса президенту от жителя поселка. В ходе прямой линии уралец пожаловался на разруху в медицинском учреждении населенного пункта.

— Наша беда и проблема заключается в здравоохранении и его отсутствии. Больница в полной разрухе. Не хватает оборудования. Ремонт еще советский. Мы не можем в таких условиях получить нормальную медицинскую помощь, — возмутился житель Рефтинского Егор Перминов.

После обращения свердловчанина ситуацией заинтересовался глава региона. Евгений Куйвашев поручил областному министру здравоохранения Андрею Карлову отправиться в Рефтинский. Это позволит дать оценку и принять решение по обновлению лечебного учреждения.

— Отдельное внимание уделим условиям труда врачей и медицинских работников. В целом Рефтинская больница совсем недавно стала частью крупного межмуниципального центра по оказанию медпомощи, что позволит существенно улучшить материальную часть и повысить качество оказания помощи людям, — пояснил глава Свердловской области.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Созданы первые в мире мужские противозачаточные таблетки
Полная стенограмма "Итогов года" с Владимиром Путиным
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
медицина