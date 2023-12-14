16:39 (мск), источник: Комсомольская правда
Министр здравоохранения выехал в Рефтинский после жалобы Путину
Евгений Куйвашев поручил областному министру здравоохранения Андрею Карлову отправиться в Рефтинский.
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Губернатор Свердловской области направил министра здравоохранения в Рефтинский после вопроса президенту от жителя поселка. В ходе прямой линии уралец пожаловался на разруху в медицинском учреждении населенного пункта.
— Наша беда и проблема заключается в здравоохранении и его отсутствии. Больница в полной разрухе. Не хватает оборудования. Ремонт еще советский. Мы не можем в таких условиях получить нормальную медицинскую помощь, — возмутился житель Рефтинского Егор Перминов.
После обращения свердловчанина ситуацией заинтересовался глава региона. Евгений Куйвашев поручил областному министру здравоохранения Андрею Карлову отправиться в Рефтинский. Это позволит дать оценку и принять решение по обновлению лечебного учреждения.
— Отдельное внимание уделим условиям труда врачей и медицинских работников. В целом Рефтинская больница совсем недавно стала частью крупного межмуниципального центра по оказанию медпомощи, что позволит существенно улучшить материальную часть и повысить качество оказания помощи людям, — пояснил глава Свердловской области.