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Итоги года с президентом
17:00 (мск), источник: МК.RU Омск

Омичи попросили у Путина аэропорт и новую трассу

Одним из последних вопросов, заданных президенту РФ Владимиру Путину 14 декабря в рамках ежегодной пресс-конференции, посвященной итогам года, прозвучал из Омской области.

Журналисты попросили главу государства расширить трассу «Тюмень-Новосибирск».

Это федеральная магистраль связывает восток и запад, однако до сих пор один из ее участков является двухполосным, что приводит к повышению загруженности и, как следствие, высокой аварийности.

Еще один немаловажный вопрос — строительство международного аэропорта, который очень нужен Омску.

Лидер государства отметил, что столь масштабные проекты требуют серьезных инвестиций и пообещал обсудить это с главой минтранса РФ и курирующим эту сферу деятельности премьер-министром.

Кроме того, Президент подчеркнул, что в настоящий момент государство сконцентрировано на реализации уже поставленных ранее задач.

Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что Президент Путин обещал помочь омскому штурмовику с глушилками против дронов.

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