Омичи попросили у Путина аэропорт и новую трассу

Журналисты попросили главу государства расширить трассу «Тюмень-Новосибирск».
Это федеральная магистраль связывает восток и запад, однако до сих пор один из ее участков является двухполосным, что приводит к повышению загруженности и, как следствие, высокой аварийности.
Еще один немаловажный вопрос — строительство международного аэропорта, который очень нужен Омску.
Лидер государства отметил, что столь масштабные проекты требуют серьезных инвестиций и пообещал обсудить это с главой минтранса РФ и курирующим эту сферу деятельности премьер-министром.
Кроме того, Президент подчеркнул, что в настоящий момент государство сконцентрировано на реализации уже поставленных ранее задач.
Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что Президент Путин обещал помочь омскому штурмовику с глушилками против дронов.