Одни очень уязвимые, а другие — нет: Как граждане Молдовы могут узнать, за что они получили категорию энергетической уязвимости

Жители Молдовы, которые зарегистрировались на сайте compensatii.gov.md, могут узнать, как рассчитывали их категорию энергетической уязвимости. Об этом сообщает Министерство труда и соцзащиты.
В ведомстве также отметили, что в личном кабинете на сайте compensații.gov.md будут отображаться все параметры, на основании которых рассчитывалась категория энергетической уязвимости. Так, уровень определялся на основе ежемесячного дохода домохозяйства, остатке после вычета минимального уровня расходов, расчетной стоимости энергии в холодный период года по некомпенсируемым тарифам, соотношении доходов с расходами на энергоресурсы.
Формула расчета для 7 категорий уязвимости выглядит следующим образом:
Всех, кто не согласен с присвоенной им категорией уязвимости, министерство призывает обращаться по телефону горячей линии 0 8000 5000 или отправить сообщение на suport@compensatii.gov.md.
Напомним, что ранее в правительстве утвердили тарифы и компенсируемый объем газа, тепла и электричества в зависимости от категории уязвимости.