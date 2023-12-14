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19:28 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Одни очень уязвимые, а другие — нет: Как граждане Молдовы могут узнать, за что они получили категорию энергетической уязвимости

На сайте compensatii.gov.md, можно узнать, как рассчитывали их категорию энергетической уязвимости.

Источник: Комсомольская правда

Жители Молдовы, которые зарегистрировались на сайте compensatii.gov.md, могут узнать, как рассчитывали их категорию энергетической уязвимости. Об этом сообщает Министерство труда и соцзащиты.

«Информационная система автоматически определяет категорию энергетической уязвимости зарегистрированных на платформе домохозяйств с учетом выраженного в процентах соотношения между расходами на энергоресурсы и доходами, доступными для их оплаты».

заявили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что в личном кабинете на сайте compensații.gov.md будут отображаться все параметры, на основании которых рассчитывалась категория энергетической уязвимости. Так, уровень определялся на основе ежемесячного дохода домохозяйства, остатке после вычета минимального уровня расходов, расчетной стоимости энергии в холодный период года по некомпенсируемым тарифам, соотношении доходов с расходами на энергоресурсы.

Формула расчета для 7 категорий уязвимости выглядит следующим образом:

  • Неуязвимые потребители: включает тех, кто владеет жилой недвижимостью стоимостью более 4 млн леев, чьи члены получили дивиденды на сумму более 1 млн леев в предыдущем году, а также домохозяйства, для которых энергия составляет менее 5% дохода, доступного для оплаты (после покрытия основных расходов).
  • Первичная уязвимость: потребители, для которых оплата счетов за электроэнергию составляет от 5% до 10% дохода, доступного для оплаты энергии (после покрытия основных расходов).
  • Низкая уязвимость: оплата счетов составляет от 10% до 20% дохода, доступного для оплаты энергии (после покрытия основных расходов).
  • Средняя уязвимость: оплата счетов составляет от 20% до 40% дохода, доступного для оплаты энергии (после покрытия основных расходов).
  • Высокая уязвимость: на оплату счетов уходит более 40% дохода, доступного для оплаты энергии (после покрытия основных расходов).
  • Очень высокая уязвимость: доход домохозяйства ниже минимальной потребительской корзины и на 60% выше этой корзины.
  • Крайняя уязвимость: доход домохозяйства ниже 60% стоимости минимальной потребительской корзины.

Всех, кто не согласен с присвоенной им категорией уязвимости, министерство призывает обращаться по телефону горячей линии 0 8000 5000 или отправить сообщение на suport@compensatii.gov.md.

Напомним, что ранее в правительстве утвердили тарифы и компенсируемый объем газа, тепла и электричества в зависимости от категории уязвимости.

Источник: rupor.md.

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