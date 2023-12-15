Главное
Итоги года с президентом
05:08 (мск), источник: НИА Красноярск

Михаил Котюков: Прямая линия в очередной раз показала, насколько президент погружен в состояние дел в регионах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне состоялась прямая линия и пресс-конференция президента Владимира Путина.

Источник: Правительство Красноярского края

За трансляцией следили члены краевого Правительства во главе с губернатором Михаилом Котюковым.

Общение главы государства с жителями страны в объединенном формате продлилось больше четырех часов, глава государства дал ответы на 67 вопросов. Всего же президенту поступило более 2 млн вопросов через различные каналы связи.

"Ответы Владимира Владимировича Путина на вопросы во время прямой линии в очередной раз показали, насколько президент погружен в состояние дел в регионах, — прокомментировал прямую линию Михаил Коткюков. — Экономические показатели, о которых он говорил, подтверждают, что Россия продолжает развиваться, несмотря на санкции и ограничения, с которыми приходится сегодня сталкиваться. В крае в этом году ВРП растет на шесть процентов, объем инвестиций в основной капитал — на 20%, безработица — минимальная за весь период наблюдений. Всё это дает нам уверенность, что мы сможем планировать новые проекты по улучшению качества жизни и развитию инфраструктуры.

Разворот на восток, газификация, развитие новых транспортных коридоров для приближения рынков сбыта продукции регионов, поддержка семей с детьми и участников СВО, развитие здравоохранения — все прозвучавшие сегодня темы актуальны для края".

Стоит отметить, что президенту поступили вопросы и от жителей Красноярского края. «Эти сообщения мы, конечно, возьмем в работу». — пообещал глава региона.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта