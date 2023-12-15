08:35 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск
Мэр Новосибирска Локоть подписал распоряжение об увольнении начальника дептранса
Первоначальное предложение об увольнении было вынесено еще 21 ноября.
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уволил начальника городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Константина Васильева. Соответствующее распоряжение было подписано 15 декабря 2023 года.
11 декабря на заседании комиссии, ответственной за контроль за выполнением полномочий органами местного самоуправления по решению вопросов местного значения, было принято решение об отставке главы департамента транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Константина Васильева.
Его увольнение было предложено из-за недостаточной эффективности работы департамента, игнорирования рекомендаций депутатов и предоставления недостоверной информации. Первоначальное предложение об увольнении было вынесено еще 21 ноября.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в двух сёлах под Новосибирском после вмешательства прокуратуры восстановили водоснабжение.