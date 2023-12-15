09:18 (мск), источник: РИА "Воронеж"
«Во дворах снежные завалы»: опубликовано обращение к воронежским депутатам
Парламентариев просят помочь с организацией уборки.
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В пятницу, 15 декабря, Воронежская городская дума опубликовала обращение к депутатскому корпусу, в котором призвала парламентариев встретиться на своих округах со всеми инициативными группами, старшими по домам и председателями территориальных органов самоуправления (ТОС), чтобы помочь им в организации уборки снега. При этом помощь с инвентарем для уборки должны оказать управы районов. Обращение подписали мэр Воронежа Вадим Кстенин и зампредседателя гордумы Олег Черкасов.
— Мы все видим, что город столкнулся со сложностями из-за обильных снегопадов. В настоящее время все силы брошены на уборку центральных улиц. Но во дворах настоящие снежные завалы. Замечательно, что в нашем городе есть инициативные жители, которые добровольно взялись за лопаты, чтобы привести свои дворы в порядок. Каждый из вас знает свой округ и людей, которые на нем живут. Вы постоянно находитесь во взаимодействии со старшими по домам, и сейчас необходима им помочь с уборкой снега во дворах, — говорится в обращении.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что ГИБДД усилит в областном центре контроль за соблюдением правил парковки вдоль дорог. Такая работа уже ведется, но в связи с непогодой ей будет уделено большее внимание, поскольку оставленные в неположенных местах автомобили мешают уборке снега.