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10:34 (мск), источник: Om1.ru

Сергей Шелест рассказал, как идёт модернизация в бассейне «Пингвин»

За время ремонта уже выполнен большой объём работ.

Источник: Телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

В Омске продолжают обновлять спортивные школы и спорткомплексы. Модернизация прошла и в спортивной школе олимпийского резерва № 6, база которой находится в бассейне «Пингвин».

«Пингвин» был первым бассейном в Омске, его построили в 1967 году. Тогда же была основана городская спортивная школа олимпийского резерва № 6. Воспитанники школы были призёрами и победителями российских соревнований, первенств Европы, Олимпийских и Паралимпийских игр. Сегодня в спортшколе занимаются 700 юных омичей.

Масштабный капитальный ремонт в бассейне «Пингвин» начался в 2022 году. В бассейне поменяли покрытие чаши, отремонтировали инженерные системы, обновили гидроизоляцию. А в 2023 году были отремонтированы раздевалки бассейна, гардероб, модернизирована система вентиляции, заменена часть проводки. В бассейне также появился новый инвентарь.

«Будем и дальше заниматься вопросом обновления материально-технической базы наших учреждений и их ремонтом. Важно, чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься тем видом спорта, который ему по душе», — отметил мэр Сергей Шелест в своём телеграм-канале.

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