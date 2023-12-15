10:19 (мск), источник: ИА Башинформ
Журналистка из Башкирии рассказала о закулисье пресс-конференции Путина
Журналистка из Башкирии рассказала о закулисье пресс-конференции Путина.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В московском Гостином дворе 14 декабря прошло самое долгожданное итоговое событие года — совмещенная прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина. И сразу немного статистики. Глава государства за 4 часа 3 минуты ответил на более чем 80 вопросов. В зале собрались свыше 500 аккредитованных журналистов российских и зарубежных СМИ, чуть больше 30 из них смогли лично задать президенту интересующие их вопросы. Всего же по прямой линии от россиян поступило более 2 млн вопросов.
В нынешнем году на пресс-конференцию от Башкирии аккредитовались три СМИ — это корреспонденты информагентства «Башинформ», телеканала БСТ и газеты «Янаульские зори». Задать вопрос Путину — большая лотерея, и в этот раз, к сожалению, не вышло. Но эта пресс-конференция не первая и не последняя, поэтому у башкирских журналистов все только впереди. Между тем журналистка «Башинформа» подготовила большой фоторепортаж с интересными моментами итогового события. Садимся поудобнее, начинаем…
Бег с препятствиями.
Раннее снежное утро. По бионордовой дороге спешащие журналисты добрались до пункта выдачи бейджей на Ильинку. Очередь. Семь потов. Заветный бейдж в руках! И бонусом сумка с канцелярией — всегда пригодится! Все в охапку и бегом в Гостиный двор — нужно и там застолбить место. По дороге успеваю пообщаться с коллегами из Нижнего Новгорода и Москвы, интересно же, с какими вопросами кто приехал и что ждет от пресс-конференции. Довольно долго пришлось томиться при входе в Гостиный двор… Заключительный «кордон», писк рамок металлоискателей — и я внутри!
Отогреваюсь, осматриваюсь, общаюсь с представительницей Мордовии в ярком красно-белом национальном костюме (он не помог — вопрос задать не удалось, лотерея же).
Вопросу здоровья — повышенное внимание: стройные ряды санитайзеров, которые никто особо не брал, медицинские маски, спиртовые прыскалки.
Новогоднее настроение создали нарядные ёлки. Немного расслабиться, подумать о вопросах, пообщаться с коллегами можно было в условной «зоне ожидания» на белых диванчиках.
Заглянула в буфет согреться кофе. Заодно и позавтракала. Тут тебе и булочки, и круассаны, мандарины, бутерброды — было чем перекусить.
В сам зал пресс-конференции начали запускать в 11.10 (по мск) — в первых рядах потолкалась с коллегами в змеевидном коридорчике. Поговорила с ведущей НТВ Ирадой Зейналовой, она сказала, какие вопросы ждет от регионов. Наконец-то, внутри. Заняла неплохое, как казалось, место — прямо в «партере», в шестом ряду — перед президентом. Но, как показали 4 часа, надо было ближе к трибуне пресс-секретаря Дмитрия Пескова садиться — там задавали больше всех вопросов.
Все суетятся, берут комментарии, только к моему коллеге с телеканала БСТ Артуру Шамсутдинову в башкирской шапке выстроилась очередь. Кто-то усердно в блокноте пишет слова и рисует символы для привлечения внимания. Камеры выстроились в стройные ряды — остались считанные минуты до начала…
Поехали!
Итак, все заняли свои места. В 12.05 за трибуну вышел Дмитрий Песков. Озвучил традиционные пожелания: чтобы звук отключили, представлялись перед вопросом
На столе перед креслом президента появилась белая кружка. Владимир Путин берет ее с собой на важные продолжительные мероприятия. Здесь же блокнот и ручка — глава государства периодически ими пользовался, особенно когда задавали проблемные вопросы — брал, что называется, на карандаш.
В 12.08 в зал вышел президент. Поздоровался с ведущими. Занял свое место за столом. Начал с главных тем: СВО, экономика страны, промышленность, банковская система, выплаты, доходы населения, зарплаты, продолжительность жизни.
«Когда будет мир?» — спросили ведущие.
«Когда будут достигнуты цели. Цели специальной военной операции не меняются. Это — денацификация, демилитаризация Украины. Их достижение принесёт мир на Донбассе», — ответил Путин.
В 12.25 прозвучал первый вопрос от журналистки в красном из Северной Осетии, которая сразу привлекла внимание к себе не только цветом пиджака, но и криком. И все же этот цвет рулит — как минимум четыре корреспондентки не прогадали, сделав ставку на красное. Что уж тут говорить, если даже ведущая облачилась в красное платье.
Хотя в этом году «рулил» больше не цвет одежды, а надписи на табличках, на которые больше всего обращал внимание именно президент. Так, выстрелили: «Путин, шумбрат» (национальное приветствие на мордовском), «Обмеление Волги», «Турция», «Север», «Кубань». Кто не принес табличку, поднимал в воздух подручные средства: микрофоны, флажки, головные уборы, шарфы. А вот блогеру Саше Стоуну было достаточно сесть в первых рядах и просто поднять руку — спросил про развитие блогосферы, конечно же.
Первые час-полтора были «пропитаны» темой СВО: помощь ветеранам, женщины на фронте, медкомиссии, нехватка врачей, народная поддержка бойцов, ЧВК и их статус, волонтеры и их поддержка в ДНР. Далее зазвучали темы: здравоохранения (корь, нехватка вакцин), спорта (олимпиада, спортзал для детей), автопрома (китайские машины захватывают рынок), поддержки семей с детьми (ипотека, льготы), газификации, курса рубля, уголовных преследований, роста цен за ЖКУ, авиации (иностранные самолеты, безопасность полетов). Мигранты, традиционные ценности, аборты, платные дороги, выпуск брендовой одежды в регионах, микрофинансовые организации — глава государства постарался объять необъятное.
Россиян также волновали личные моменты: играет ли президент в шахматы и с кем; просили совет, чем заняться в новогодние праздники.
Вопросы в зале чередовались видеовопросами, обращениями из бегущих строк, на которые реагировал глава государства, и теми, которые зачитывали ведущие.
Пожалуй, дольше всего Владимир Путин отвечал на международный вопрос журналиста ТАСС о перспективах взаимоотношений с Евросоюзом, при этом сильно жестикулировал.
Чувствуя, что президент завершает отвечать на вопрос, таблички в зале начинали сначала медленно, но верно подниматься вверх. Затем они и вовсе не опускались, в том числе и нами. А потом, когда уже ничто не помогало, журналисты стали выкрикивать свои города, броские слова. Путин пару раз попросил не разводить какофонию: прислушались, но потом снова «сорвались». Песков внимательно вглядывался в зал, думая, кому предоставить возможность задать очередной вопрос. Чаще всего его выбор падал на федеральные СМИ: РБК, «Комсомольская правда», «Мир», РИА Новости, RT, «Коммерсантъ».
Всех «улыбнул» важный вопрос «золотых яиц», а точнее, как его обыграл президент. Цены на этот продукт существенно стали бить по карману граждан.
«Совсем недавно я разговаривал с министром сельского хозяйства. Спрашивал, как у него с яйцами. Он говорит, что у них все в порядке. На что я ему ответил, а вот у граждан наших есть проблемы, — сказал глава государства. — Я сам с удовольствием ем яичницу, 10 штук с утра могу навернуть».
Ситуация улучшится, пообещал Путин и извинился перед россиянами за повышение цен на яйца, объяснив это сбоем в работе правительства.
Внезапно, после девочки, которая переживала, что в будущем родителей, бабушку может заменить искусственный интеллект, настоящему Путину задал вопрос виртуальный двойник из Питера.
«Это мой первый двойник», — глядя на него, сказал глава государства, и ответил девочке, что искусственный интеллект надо возглавить.
Пошутил Владимир Путин и по поводу неучастия иностранных журналистов в его мероприятиях: «Это Песков виноват».
А вот у кого не было вопросов, но ему все равно дали слово, так это журналисту из ЛНР. У него была только благодарность за воссоединение с Россией. И все же маленький вопрос «созрел»: «Когда в гости?».
«Обязательно приеду», — ответил спикер.
Преодолев четырёхчасовой рубеж, Владимир Владимирович тихо сказал: «Надо завершать».
Зал зашумел, таблички нервно задергались в руках тех, кто не успел задать вопрос! Ведущие перешли к блиц-опросу, «убивая» последнюю надежду присутствующих в зале.
Про подарки: «Самый большой подарок — это дети и дети наших детей».
Про советы молодежи: «Береги честь смолоду! Ставьте амбициозные и недостижимые цели».
Отвечая на вопрос о том, что он любит читать, пошутил, что собирается взяться за Уголовный кодекс РФ.
«Ну, вот сейчас еще перечитаю УК. Некоторые считают, что наказания у нас слишком суровые за определенные незначительные правонарушения. А так, на тумбочке томик М. Лермонтова лежит. Он гениальный человек! Но, в целом, времени мало читать», — отметил он.
Последний вопрос задал спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников: «Что бы вы сказали Владимиру Путину образца 2000-го года? Какой бы дали совет, предостерегли?».
«Что бы сказал? Верной дорогой идёте, товарищ! От чего бы предупредил? От наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнёров. По поводу совета: надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере — залог успеха возрождения, становления и развития России. Пора и честь знать!» — поставил точку в итоговой пресс-конференции президент страны.
Послесловие…
Событие года закончилось, но журналисты не торопились расходиться, несмотря на усталость и противоречивые чувства. Кто смог задать вопрос, грелись в лучах обрушившейся на них славы, чувство исполненного долга читалось в их глазах. Они щедро раздавали интервью и делились своими впечатлениями. Грусть и нотки разочарования читались в глазах не задавших вопрос, но они (и мы) тоже раздавали комментарии и рассказывали коллегам, что хотели спросить.
И по уже доброй традиции журналисты устроили фотосессию за столом, за которым только что сидел российский лидер.
Главное, о чем сказал Владимир Путин на итоговой пресс-конференции — в лонгриде Башинформа.