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10:46 (мск), источник: dostup1.ru

Прокуратура проверит челябинских чиновников, поселивших сироту в барак без воды и отопления

Прокуратура организовала проверку по данному факту.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура проверит чиновников в Челябинской области, поселивших сироту в барак без воды и отопления, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что в доме, куда поселили молодого человека, имеется постоянный запах креозола и плесень, отсутствует свет и отопление, а трубы водоснабжения требуют постоянного размораживания строительным феном.

Надзорным ведомством организована выездная проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства при предоставлении сироте жилого помещения.

Ранее сообщалось о проживании сироты в непригодном жилом помещении в селе Кунашак.

Уточняется, что к проверки истории привлечены специалисты ГЖИ и Роспотребнадзора.

По результатам будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

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Прокуратура проверит челябинских чиновников, поселивших сироту в барак без воды и отопления
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