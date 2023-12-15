10:46 (мск), источник: dostup1.ru
Прокуратура проверит челябинских чиновников, поселивших сироту в барак без воды и отопления
Прокуратура организовала проверку по данному факту.
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Прокуратура проверит чиновников в Челябинской области, поселивших сироту в барак без воды и отопления, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что в доме, куда поселили молодого человека, имеется постоянный запах креозола и плесень, отсутствует свет и отопление, а трубы водоснабжения требуют постоянного размораживания строительным феном.
Надзорным ведомством организована выездная проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства при предоставлении сироте жилого помещения.
Ранее сообщалось о проживании сироты в непригодном жилом помещении в селе Кунашак.
По результатам будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.