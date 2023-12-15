Жители Красноярского края активнее всех в Сибири отправляли вопросы Путину

Жители Красноярского края активнее всех в Сибири отправляли вопросы на прямую линию Владимиру Путину. Об этом рассказала руководитель краевого исполкома Народного фронта Оксана Ларионова.
Руководитель исполкома всю неделю работала в составе объединенной редакторской группы Народного фронта и журналистов, которые занимались аналитикой поступающих президенту обращений. По словам Ларионовой, больше всего обращений из Сибири отправили жители Красноярского края.
«В основном вопросы жителей Красноярского края касаются сферы ЖКХ, социальных проблем, ветхого и аварийного жилья, образования, здравоохранения и СВО. В ближайшее время нам предстоит совместно с представителями муниципальных, региональных и федеральных органов власти отработать каждое из поступивших обращений. Ни одно из них не останется без внимания», — рассказа Оксана Ларионова.
Напомним, прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоялась 14 декабря. Трансляция шла более 4 часов, за это время глава страны успел ответить на 67 вопросов.