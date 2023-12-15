Жители Красноярского края активнее всех в Сибири отправляли вопросы Путину

«В основном вопросы жителей Красноярского края касаются сферы ЖКХ, социальных проблем, ветхого и аварийного жилья, образования, здравоохранения и СВО. В ближайшее время нам предстоит совместно с представителями муниципальных, региональных и федеральных органов власти отработать каждое из поступивших обращений. Ни одно из них не останется без внимания», — рассказа Оксана Ларионова.