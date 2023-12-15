От глушилок до аэропорта, трассы. Что изменится в Омске после ответов Путина

Напомним, что РЭБ-глушилки — это устройства радиоэлектронной борьбы. Прибор или даже целый комплекс создаёт радиопомехи и способен вывести из строя всевозможные аппараты и устройства связи или наблюдения. Он просто забивает каналы всем радиоэлектронным устройствам вокруг — приборы, работающие в этом же частотном диапазоне и находящиеся в радиусе действия подавителя, перестают принимать и передавать сигнал.