От глушилок до аэропорта, трассы. Что изменится в Омске после ответов Путина

14 декабря 2023 года во время прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным» президенту было задано несколько вопросов от омичей.
Подробности в материале корреспондента omsk.aif.ru.
Штурмовик об отсутствии РЭБ-глушилок.
Раненый штурмовик омич Андрей Никишин письменно обратился к президенту и сообщил о нехватке РЭБ-глушилок для использования в зоне СВО против дронов.
Реакция Владимира Путина была незамедлительной: «Вы мне дайте конкретно, откуда это. Проверим. Да, их может не хватать где-то, в какой-то конкретный момент, в какой-то конкретной части». Президент пообещал разрешить проблему и попросил контакт бойца, чтобы узнать информацию по сложившейся ситуации.
Губернатор Омской области в своём Telegram-канале также сообщил, что уже связывается с командованием Андрея Никишина.
Более того Виталий Хоценко отметил, что подразделение омича получит один из самых современных комплексов РЭБ.
Напомним, что РЭБ-глушилки — это устройства радиоэлектронной борьбы. Прибор или даже целый комплекс создаёт радиопомехи и способен вывести из строя всевозможные аппараты и устройства связи или наблюдения. Он просто забивает каналы всем радиоэлектронным устройствам вокруг — приборы, работающие в этом же частотном диапазоне и находящиеся в радиусе действия подавителя, перестают принимать и передавать сигнал.
РЭБ-глушилка — это такой генератор радиоволн различной частоты, которые распространяются в окружающую среду и создают «белый шум».
Примером может стать летящий дрон, направленный на цель. С помощью РЭБ-глушилки можно изменить траекторию его полёта. Дрон не долетит до изначальной цели.
О «трассе смерти» и строительстве аэропорта.
На последних минутах большой пресс-конференции омская журналистка Елена Беляева успела задать свой вопрос президенту.
Беляева заметила, что отрезок трассы Тюмень — Новосибирск, проходящий по территории Омской области, находится в плачевном состоянии и состоит из двухполосной дороги, которой явно не хватает для того, чтобы справится с грузопотоком. Также омичка отметила, что Омск остро нуждается в аэропорте международного уровня.
Владимир Путин пообещал обратить внимание на этот участок трассы и обсудить вопрос строительства аэропорта с Министерством транспорта, потому что такие масштабные проекты требуют серьёзных инвестиций.
Более того, после пресс-конференции президент в числе прочих дал поручение правительству о расширении трассы Тюмень — Новосибирск, а также о строительстве нового аэропорта в Омске.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко прокомментировал ответ Владимира Путина: «Омская область в силу своего уникального географического расположения, в том числе приграничного по отношению к Казахстану, располагает всеми конкурентоспособными преимуществами, чтобы в условиях переориентации экономических интересов страны на восток стать крупным транспортно-логистическим узлом, позволяющим максимально эффективно использовать транзитный потенциал».
Отметим, что через Омскую область осуществляется основная часть грузоперевозок Европа — Казахстан — Средняя Азия. Наиважнейший участок Тюмень — Новосибирск, потому было бы правильно расширить трассу с 2-х до 4 полос.
Есть мнение, что большинство ДТП со смертельным исходом в нашем регионе происходит как раз на этой трассе. По этой причине её называют «дорогой смерти».
Что касается строительства аэропорта, то губернатор не раз заявлял о необходимости создания современного международного аэропорта в Омске. Об этом же он говорил в своём послании Заксобранию, когда заявил, что аэропорт Омск-Фёдоровка будет достроен. В планах — 2028 год.
После заверений Владимира Путин омский губернатор резюмировал: «Работу продолжаем».
Трасса Тюмень — Новосибирск расширяется.
«Понимая, что действенной мерой по снижению тяжести столкновений является разделение встречных потоков, ФКУ “Сибуправтодор” продолжает работы по капитальному ремонту участков с доведением ширины проезжей части до 4-х полос движения и разделением встречных потоков осевым барьерным ограждением.
Такие проекты в Омской области реализуются с 2021 года. На трассе Р-402 на сегодня выполнены работы по доведению до параметров 4-х полосных дорог с разделением встречных потоков на протяжении 19 км: с 579 по 598 км. В 2022 году на Южном обходе Омска выполнен участок с 816-го по 821-ый км, — рассказал «АиФ в Омске» директор Омского филиала ФКУ «Сибуправтодор» Константин Томилов. -В 2024 году завершим работы на 10-тикилометровом участке дороги Р-254 «Иртыш» Южный обход города Омска, км 781 — км 792 и начнем 14-ти километровый участок на дороге А-320 Омск — Черлак — граница с Республикой Казахстан: км 13 — км 26.
Завершаем работы по разработке проектно-сметной документации по еще по 4 объектам общей протяженностью 95 км. Это прежде всего трасса Р-402 от Красного яра до Бекишево, далее Южный обход города Омска и направление на Новосибирск до Кормиловки".