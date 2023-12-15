Кабмин Украины принял стратегию национальной идентичности страны до 2030 года

Летом президент России Владимир Путин, комментируя переименование на Украине монумента «Родина-мать» в «Украину-мать», заявил, что его поражает глупость тех, кто пытается базировать идентичность Украины на неонацизме. «Я слышал, что Украина ищет свою идентичность, самобытность, стремится к утверждению своей идентичности. Все бы ничего, но почему свою идентичность нужно искать на основе неонацизма, почему идентичность современной Украины должна быть связана с пособниками Гитлера, такими как Бандера и Шухевич? Меня поражает глупость тех людей, которые это делают», — сказал российский лидер.