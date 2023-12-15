Куйвашев выполнил обещание, данное жителям горевшей Шайдурихи

«Пробурили индивидуальные скважины. Каждому дому поставили септики и установили котлы на дровяном отоплении и электричестве. В целом я брал информацию о том, как работают эти котлы в Сосьве и в Таежном, — это примерно одинаковые котлы, — люди справились, умеют управляться с таким оборудованием», — цитирует главу региона департамент информолитики.