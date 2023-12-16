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В Польше упразднили подкомиссию по расследованию крушения самолета Качиньского

Министерство обороны Польши упразднило подкомиссию, которая занималась расследованием крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским под Смоленском в 2010 году, сообщила пресс-служба оборонного ведомства. Представитель канцелярии польского премьер-министра Ян Грабец заявил в ходе брифинга, что ожидает проведения уголовно-правовой экспертизы деятельности подкомиссии, передает Onet.
Смоленская катастрофа
Источник: РИА "Новости"

Ту-154М разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском, погибли все 96 человек, находившихся на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария. Польская делегация летела в Катынь для проведения траурных мероприятий.

«Смоленская комиссия, безусловно, провалилась с точки зрения престижа Польши на международной арене. Ее обвинили в фальсификации экспертных заключений и финансового менеджмента… Я ожидаю, что это потребует уголовно-правовой экспертизы», — сказал господин Грабец.

В пресс-релизе Минобороны уточняется, что документ об упразднении комиссии подписал новый министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он вошел в состав правительства, сформированного новым премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Членов подкомиссии обязали до 18 декабря отчитаться за всю документацию, имущество и оборудование, использовавшиеся для работы структуры. Сообщается, что в ближайшее время Минобороны создаст специальную группу для изучения всех аспектов деятельности подкомиссии.

Подкомиссия была создана 4 февраля 2016 года в соответствии с распоряжением тогдашнего министра обороны Польши Антония Мацеревича. 11 апреля 2022 года подкомиссия представила отчет о расследовании крушения самолета. В нем утверждалось, что имел место «акт незаконного вмешательства» в работу воздушного судна и что в самолете произошло два взрыва в левом крыле и центроплане.

После представления отчета подкомиссия все равно не была распущена. Депутат польского сейма Кшиштоф Брейза утверждает, что деятельность комиссии обошлась бюджету в более 31 млн злотых ($7,9 млн), передает Wprost.

В 2011 году польский Комитет по расследованию национальных авиационных происшествий пришел к выводу, что президентский самолет заходил на посадку с высоты гораздо меньше положенной. В итоге он столкнулся с деревьями, перевернулся и врезался в землю, упав в лесном массиве на небольшом расстоянии от взлетно-посадочной полосы.

По результатам и польского, и российского расследования не было выявлено технических неисправностей самолета, и стороны пришли к выводу, что крушение произошло по вине экипажа. Позднее пришедшая к власти партия «Право и справедливость» не соглашалась с выводами предыдущего правительства, сформированного «Гражданской платформой». В ПиС настаивали на версии о причастности РФ к крушению самолета.

Эрдни Кагалтынов