В Польше упразднили подкомиссию по расследованию крушения самолета Качиньского

Ту-154М разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском, погибли все 96 человек, находившихся на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария. Польская делегация летела в Катынь для проведения траурных мероприятий.
В пресс-релизе Минобороны уточняется, что документ об упразднении комиссии подписал новый министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он вошел в состав правительства, сформированного новым премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Членов подкомиссии обязали до 18 декабря отчитаться за всю документацию, имущество и оборудование, использовавшиеся для работы структуры. Сообщается, что в ближайшее время Минобороны создаст специальную группу для изучения всех аспектов деятельности подкомиссии.
После представления отчета подкомиссия все равно не была распущена. Депутат польского сейма Кшиштоф Брейза утверждает, что деятельность комиссии обошлась бюджету в более 31 млн злотых ($7,9 млн), передает Wprost.
В 2011 году польский Комитет по расследованию национальных авиационных происшествий пришел к выводу, что президентский самолет заходил на посадку с высоты гораздо меньше положенной. В итоге он столкнулся с деревьями, перевернулся и врезался в землю, упав в лесном массиве на небольшом расстоянии от взлетно-посадочной полосы.
По результатам и польского, и российского расследования не было выявлено технических неисправностей самолета, и стороны пришли к выводу, что крушение произошло по вине экипажа. Позднее пришедшая к власти партия «Право и справедливость» не соглашалась с выводами предыдущего правительства, сформированного «Гражданской платформой». В ПиС настаивали на версии о причастности РФ к крушению самолета.
Эрдни Кагалтынов