В Польше упразднили подкомиссию по расследованию крушения самолета Качиньского

По результатам и польского, и российского расследования не было выявлено технических неисправностей самолета, и стороны пришли к выводу, что крушение произошло по вине экипажа. Позднее пришедшая к власти партия «Право и справедливость» не соглашалась с выводами предыдущего правительства, сформированного «Гражданской платформой». В ПиС настаивали на версии о причастности РФ к крушению самолета.