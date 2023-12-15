Медведев назвал уехавших писателей «литературными выродками»

По словам политика, такие литературные деятели получают гонорары за свои произведения и их экранизации в России, причем эти деньги собраны за счет людей, которых они «открыто считают орками и которым желают смерти от украинских беспилотников». По мнению господина Медведева, у этих писателей не получится зарабатывать за границей, поскольку они «отнюдь не Набоковы и вряд ли смогут писать на других языках, как на русском».