Медведев назвал уехавших писателей «литературными выродками»

«Ну ладно, очень не любят “политический режим”, выступают против решений государства. Это нормально, всем не угодишь, каждый имеет право на свою точку зрения. Но радоваться нанесению ударов по своей стране, желать гибели своим гражданам — это, знаете ли, совсем “запредел”, это за гранью добра и зла», — написал Дмитрий Медведев.
По словам политика, такие литературные деятели получают гонорары за свои произведения и их экранизации в России, причем эти деньги собраны за счет людей, которых они «открыто считают орками и которым желают смерти от украинских беспилотников». По мнению господина Медведева, у этих писателей не получится зарабатывать за границей, поскольку они «отнюдь не Набоковы и вряд ли смогут писать на других языках, как на русском».
«Так пусть литературные выродки сдохнут от злобы на чужбине», — подытожил зампред Совета безопасности.
Несколько дней назад писатель Борис Акунин в пранке Вована и Лексуса заявил, что с пониманием относится к концепции «хороший русский — мертвый русский», считает нормальными атаки БПЛА на города России и Крымский мост и выступает за разделение России. В разговоре с теми же пранкерами писатель Дмитрий Быков (признан иностранным агентом) пообещал отдать гонорар за новую книгу на дроны для ВСУ.
15 декабря стало известно, что издательство АСТ остановило выпуск книг господ Акунина и Быкова до правовой оценки их политических высказываний. Сеть магазинов «Читай-город — Буквоед», а также сервис «Литрес» приостановили продажи книг этих авторов.
Подробнее — в материале «Эксмо-сортировочная».