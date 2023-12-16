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Назначены новые судьи пяти районных судов Ташкента

В Яккасарайском, Сергелийском, Алмазарском, Юнусабадском и Мирабадском районных судах произведены новые назначения.
Источник: Uznews

По данным пресс-службы Ташкентских городских судов, согласно решению Высшего совета судей на первоначальный пятилетний срок назначены:

Хаитова Адиба Гафуровна — на должность судьи Мирабадского межрайонного суда по гражданским делам;

Хакимов Азимжон Эгамбердиевич — на должность судьи Яккасарайского районного суда по уголовным делам;

Розимов Шохаббаз Худайберганович — на пост судьи Сергелийского районного суда по уголовным делам;

Тургунов Алишер Аброр угли — на должность судьи Алмазарского районного суда по уголовным делам;

Ходжимуродов Джасур Джахонгирович — на должность судьи Юнусабадского районного суда по уголовным делам.