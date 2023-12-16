Украинская армия с начала июня совершала безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.