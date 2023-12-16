Правительство Кувейта объявило нового эмира

Прошлый эмир шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в субботу , 16 декабря, на 87-м году жизни. По данным AP, в конце ноября его госпитализировали «из-за неотложных проблем со здоровьем». В стране объявлен 40-дневный траур, госучреждения будут закрыты в течение трех дней.

Три дня траур продлится также в Египте. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал умершего эмира «великим и мудрым человеком», говорится в заявлении представителя египетского лидера.

Соболезнования в связи со смертью Навафа Аль-Ахмеда выразил президент России Владимир Путин. Он отметил, что эмир «по праву пользовался большим авторитетом на Ближнем Востоке» и «многое сделал для социально-экономического развития Кувейта и упрочения его позиций на международной арене». Россия ценит его личный вклад в укрепление дружественных отношений между двумя странами, подчеркнул Путин.