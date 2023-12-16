Правительство Кувейта объявило нового эмира

Прошлый эмир шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в субботу, 16 декабря, на 87-м году жизни. По данным AP, в конце ноября его госпитализировали «из-за неотложных проблем со здоровьем». В стране объявлен 40-дневный траур, госучреждения будут закрыты в течение трех дней.
Три дня траур продлится также в Египте. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал умершего эмира «великим и мудрым человеком», говорится в заявлении представителя египетского лидера.
Кувейт является наследственным эмиратом, где престол традиционно чередуется между двумя ветвями семейства ас-Сабах (потомками Мубарака ас-Сабаха) — аль-Ахмед и ас-Салем. В течение года после восхождения на престол эмир обязан назначить себе наследника, которого одобрит большинство членов парламента.
Наваф аль-Ахмед правил Кувейтом с 2020 года, став эмиром после смерти на 92-м году жизни своего сводного брата Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.
Мишааль аль-Ахмед — сводный брат Навафа, он родился в 1940 году. Мишааль, как и его три брата — Наваф, Сабах и Джабер, — сын эмира Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха (правил Кувейтом в 1921—1950 годах).